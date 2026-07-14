الرئيسية/محلياتإطار موحد لتقييم أهلية الممارسين الصحيينيحدد معايير تقييم الكفاءة والسلوك والحالة الصحية للممارسين14 يوليو 2026 14:26آخر تحديث : 14 يوليو 2026 14:41مقر الهيئة السعودية للتخصصات الصحيةأأالرياض:أخبار 24الكوادر الطبيةمنصة استطلاعالهيئة السعودية للتخصصات الصحيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنائب العام يكلّف رؤساء للنيابات العامة بمناطق المملكة"التعليم" تطبق النموذج العربي للجودة والتميز وتدريب القياداتتكليف الشيخ إبراهيم الشمسان وكيلاً للنيابة العامة"الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة على الرياض والشرقية