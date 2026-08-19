الرئيسية/محلياتإطلاق أول مدرسة متخصصة في الرياضيات على مستوى المملكةالتعليم تتيح التسجيل.. والانطلاقة في 30 أغسطس برعاية علمية من "كاوست" 20 أغسطس 2026 00:00آخر تحديث : 20 أغسطس 2026 00:07مدرسة الموهوبين للرياضيات في جدةأأجدة:أخبار 24جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنيةالرياضياتمدرسةوزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعودة للدراسة"التعليم" تطلق حملة العودة للدراسة تحت شعار "نكتب قصة"الصمعاني يبحث التعاون القضائي مع نظيره العراقي "مجلس القضاء" يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الإجراءات خاص"الفحص الدوري" لـ6.5 مليون مركبة العام الماضي