الرئيسية/محلياتإطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على طريق الكورنيش بجدة الطريق ممتد من شارع النخيل حتى طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز22 سبتمبر 2026 16:54آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026 16:54 إطلاق اسم "الأمير خالد الفيصل على "طريق الكورنيش" بجدةأأجدة:أخبار 24امانة مكة المكرمةالامير خالد الفيصلكورنيش جدةالتعليقاتأأخبار ذات صلةطيران الرياض يفتح باب الحجز لرحلاته إلى ميلانوهيئة النقل تتيح تقسيط الغرامات للقطاعين الخاص وغير الربحيمجلس الوزراء: "سير" خطوة استراتيجية لبناء منظومة صناعية متقدمةفتح التسجيل للمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب