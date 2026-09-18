الرئيسية/محلياتإطلاق اسم الأمير مساعد بن عبدالرحمن على الجامعة الإلكترونيةبتوجيه خادم الحرمين الشريفين بناءً على ما رفعه ولي العهد18 سبتمبر 2026 18:15آخر تحديث : 18 سبتمبر 2026 18:25خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمانأأالرياض:أخبار 24الجامعة السعودية الالكترونيةخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانالأمير مساعد بن عبدالرحمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزيرة بريطانية تشيد بالنموذج السعودي في التعليم والتدريب"سفراء الإعلام" يوسّع شراكاته الجامعية لتأهيل الكفاءات الوطنيةخطيبا الحرمين: المساس بأمن المقدسات "خط أحمر" و"جرم كبير""الأرصاد": أمطار رعدية متوقعة على 6 مناطق