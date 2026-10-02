الرئيسية/محلياتإطلاق الماجستير المهني لإعداد معلمي المستقبل إعداد الراغبين في مهنة التعليم ورفع جاهزيتهم المهنية2 أكتوبر 2026 03:11آخر تحديث : 2 أكتوبر 2026 03:17التدريس في المملكةأأالرياض:أخبار 24التعليمالتدريسبرنامج الماجستير المهنيوزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتحالف: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه خميس مشيطالشؤون الدينية: استهداف مكة والمدينة جريمة شنعاء واعتداء سافر"حافلات المدينة" تطلق المسار السريع لربط قطار الحرمين بالمسجد النبويالمملكة تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس للمرة السابعة