الرئيسية/محلياتإطلاق المخطط العام لشمال شرق الرياض بمساحة 456 كم2المخطط يرتبط بالمطار ووادي السلي وطريقي الدمام والجنادرية27 يوليو 2026 13:04آخر تحديث : 27 يوليو 2026 14:05المخطط العام لشمال شرق الرياضأأالرياض:أخبار 24الهيئة الملكية لمدينة الرياضمطار الملك خالد الدوليالمشاريع التنمويةالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةاكتمال منظومة زمالة "سوكبا" العالمية مساران رئيسيان يربطان الرياض بالوجهات السياحية في عروس الشمالمنح الاعتماد المؤسسي لـ10 منشآت تدريبية وطنيةهيئة الأزياء: إعادة تدوير 100 ألف طن من أقمشة الإحرام