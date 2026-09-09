الرئيسية/محلياتإطلاق المرحلة الأولى من الرخص المهنية التخصصية للمدربين16 مجالًا تخصصيًا لتعزيز جودة الممارسات المهنية ورفع جاهزية المدربين9 سبتمبر 2026 13:54آخر تحديث : 9 سبتمبر 2026 13:54مبنى هيئة تقويم التعليم والتدريبأأالرياض:أخبار 24هيئة تقويم التعليم والتدريبتقويم التعليمالتدريبالتعليقاتأأخبار ذات صلة2.7 مليون مكالمة طوارئ على 911 في 4 مناطقالسلطان: تأسيس محمية الإمام عبدالرحمن بن فيصل استدامة بيئية وثقافيةالقتل تعزيرًا بحق جانيين أقدما على تهريب "الميثامفيتامين"132 مليون طلب توصيل بنمو 30% بالربع الثاني