الرئيسية/محلياتإطلاق المنصة الموحدة للخدمات السياحيةخلال مشاركة وزارة السياحة في حدث "ليب 2026".31 أغسطس 2026 18:42آخر تحديث : 31 أغسطس 2026 18:42وزارة السياحة تطلق المنصة الموحدة للخدمات السياحية لتطوير تجربة المستفيدينأأالرياض:أخبار 24المنصات الالكترونيةليبالخدمات الالكترونيةوزارة السياحةالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصجائزة جديدة لسائقي توصيل الطلبات لتعزيز السلامة المروريةانتظام 16 ألف طالب في فصول موهبة و5200 في البرنامج المتقدم1718 شكوى على شركات الطيران و153 للمطارات في يوليوالقتل تعزيرًا لمروّج "أمفيتامين" للمرة الثانية في جازان