الرئيسية/محلياتإطلاق النسخة الأولى من أولمبياد الموهبة الوطنييجمع مساري "نسمو" و"إبداع" لاكتشاف المواهب العلمية والبحثية20 أغسطس 2026 14:21آخر تحديث : 20 أغسطس 2026 14:21مشاركات طلاب موهبة في المسابقات العلمية أأالرياض:أخبار 24موهبةمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداعاولمبيادوزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلةاستمرار فرص الأمطار على عدد من مناطق المملكة"اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 34 مليون محتوى متطرف بالنصف الأولالعودة للدراسةضبط "ساعة النوم" لأطفالك قبل رنين الجرس والعودة للمدارس القتل حدّاً بحق يمني استدرج آخر وقتله طعناً بالشرقية