الرئيسية/محلياتإطلاق النسخة الرابعة من منتدى العمرة والزيارةقفزة في أعداد المسجلين تجاوزت 157% بين عامي 2024 و202622 سبتمبر 2026 01:19آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026 01:19ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المنتدىأأمكة المكرمة:أخبار 24رؤية السعودية 2030الحجمنتدى العمرة والزيارةوزير الحج والعمرةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"لنبادر" يواصل جهوده لتعزيز المسؤولية تجاه البحر28.8 مليون ريال لصيانة ونظافة 399 مسجدًا بالرياضسياسة موحدة لأعمال التفتيش والرقابة بـ5 مبادئ توجيهية"الداخلية" تحذر من ترك العمالة تعمل لحسابها أو لدى الغير