الرئيسية/محلياتإطلاق برنامج لإعداد الخبراء في اللوجستيات وسلاسل الإمداد يبدأ مطلع ديسمبر ويرفع كفاءة الكوادر المهنية17 نوفمبر 2026 21:38آخر تحديث : 17 نوفمبر 2026 21:43 الأكاديمية السعودية اللوجستيةأأالرياض:أخبار 24الاكاديمية السعودية اللوجستيةالنقلسلاسل الامدادالتعليقاتأأخبار ذات صلةمجلس النيابة العامة يوافق على مدونة إجراءات التحقيق والادعاء العاماعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة الرياضمحمية الملك سلمان ترصد ولادتين جديدتين للغزال العربيسيرةالفريق الرويلي.. خبرة عسكرية طويلة لقائد متمرس في الحروب