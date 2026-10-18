الرئيسية/محلياتإطلاق برنامج لتطوير الكوادر الوطنية في قطاع المقاولات يمتد البرنامج عبر مرحلتين بدءًا 8 نوفمبر المقبل18 أكتوبر 2026 22:34آخر تحديث : 18 أكتوبر 2026 22:34مقاول يقف أمام مشروعأأالرياض:أخبار 24المقاولاتالهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطةالهيئة السعودية للمقاولينالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تنضم إلى عضوية الاتحاد العربي للقضاء الإداري انطلاق النسخة الثانية من "صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي"مسؤول دولي: تجربة "غرفة حالة التعليم والتدريب" نموذج يحتذى بهإصابة 6 مواطنين إثر سقوط مقذوف معادٍ في نجران