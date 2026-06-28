الرئيسية/محلياتإطلاق جائزة "مائي" لتحفيز الابتكارات الوطنية تكريم الإنجازات النوعية ونشر الوعي بأهمية كفاءة وترشيد المياه28 يونيو 2026 22:49آخر تحديث : 28 يونيو 2026 22:49 الجائزة تتضمن ثلاثة مسارات رئيسيةأأجدة:"أخبار 24"المياهالمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياهترشيد استهلاك المياهالتعليقاتأأخبار ذات صلةنيابة عن الملك.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة من جدة.. المملكة ترسم ملامح التعاون العالمي بقطاع المياهأمير الجوف يوجه برفع مستوى السلامة للحد من الحوادثمجس نانوي يضع جامعة نجران على خارطة الابتكار