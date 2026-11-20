الرئيسية/محلياتإطلاق حملة "ما دامك شفت" لتعزيز الإبلاغ عن المخالفات المائيةلتحفيز المشاركة المجتمعية وحماية الموارد المائية20 نوفمبر 2026 20:48آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 20:48إطلاق حملة "ما دامك شفت" لتعزيز الإبلاغ عن المخالفات المائيةأأالرياض:أخبار 24المياهصهاريج المياهالهيئة السعودية للمياهبلاغاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمانة المدينة تحدد الطرق المستهدفة ضمن منصة "لوحتي"ضوابط جديدة للتنزه في محمية الملك عبدالعزيزضوابط استثمار القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي في التعليم العامإتاحة التظلم على المخالفات أمام الجهات الحكومية خلال 60 يوماً