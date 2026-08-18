الرئيسية/محليات إطلاق خدمة "التسوية المبكرة" لتسوية المطالبات المالية عبر "ناجز"تسهم الخدمة في تسهيل الوصول إلى حلول توافقية وتعزيز فرص الصلح18 أغسطس 2026 19:30آخر تحديث : 18 أغسطس 2026 22:451:18ناجزأأالرياض:أخبار 24وزارة العدلالخدمات الحكوميةالذكاء الاصطناعيالخدمات الالكترونيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"السعودية للطاقة": تركيب عداد كهرباء دون مستندات غير صحيحالإبعاد عن المملكة بحق 3 مخالفين لنقلهم ركابًا دون تراخيصدراسة وطنية: فاعلية القيادة المدرسية ترفع نتائج تعلم الطلابخاصدورات مياه منتزه "طريف" من دون أبواب