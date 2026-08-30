الرئيسية/محلياتإطلاق خدمة تصاريح الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة إلكترونيًا"هيئة الطرق" تحدد عددًا من الضوابط والشروط لاستخراج التصاريح30 أغسطس 2026 12:38آخر تحديث : 30 أغسطس 2026 12:38شاحنة ذات مقطورات مزدوجةأأالرياض:أخبار 24الشاحناتنقل البضائعتنظيم دخول الشاحناتالهيئة العامة للطرقالتعليقاتأأخبار ذات صلة"أبشر" تطرح لوحات مميزة بالتزامن مع "ليب 2026"7 ملايين متر2 من الأراضي البيضاء في عسير تدخل مسارات التطويرالمملكة تتصدر إقليميًا بـ21 مدينة صحية معتمدة عالميًاانتظام الدراسة بمدارس مكة والمدينة وجدة والطائف