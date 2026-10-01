الرئيسية/محلياتإطلاق رحلات الحافلات الترددية بمطار الملك فهد الدولي تربط المطار بمدينتي الجبيل والخفجي لتسهيل وصول وتنقل المسافرين1 أكتوبر 2026 14:47آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 14:47استقبال المسافرين في مطار الملك فهد الدوليأأالدمام:أخبار 24الجبيلالهيئة العامة للنقلحافلات النقل العامالخفجيمطار الملك فهد الدوليالتعليقاتأأخبار ذات صلة"التجارة" تنفّذ أكثر من 58 ألف جولة رقابية خلال سبتمبر59.1% من البالغين بالمملكة يمارسون النشاط البدني أسبوعيًابدء استقبال الاعتراضات لغير المؤهلين في "التوازن العقاري"اعتماد إلزامي لمشاريع البنية التحتية بالرياض مطلع 2027