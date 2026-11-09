الرئيسية/محليات إطلاق مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2027يسهم المؤشر في تحديد الفجوات وفرص التحسين لتطوير الخدمات الحكومية9 نوفمبر 2026 17:40آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 17:40شخص يطلع على مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئةأأالرياض:أخبار 24الخدمات الحكوميةالجهات الحكوميةهيئة الحكومة الرقميةالتقنيات الرقميةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالطاقة: استهداف خط أنابيب شرق–غرب في منطقة المدينة المنورةاستئناف أعمال ربط السيل الكبير بطريق الرياض - الطائف مناخ تبوك الخيري: دعم مجاني لـ20 ألف مربي إبل25 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات منذ 2022