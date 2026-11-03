الرئيسية/محلياتإطلاق مبادرة لإحياء 313 هكتارًا من المراعي الطبيعيةتعزيز الغطاء النباتي واستعادة التوازن البيئي4 نوفمبر 2026 01:211 / 3مبادرة إعادة تأهيل أراضي المراعي الطبيعيةأأالرياض:أخبار 24هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكيةمحمية الملك خالد الملكيةمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكيةالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير السياحة يفتتح جناح "أرض السعودية" بسوق السفر العالمي بلندنالبَرَد يكسو نفود حائلوزير الثقافة يلتقي تبون ويزور جناح المملكة بمعرض الجزائر للكتاب"الوزراء": المملكة تواصل تأمين إمدادات الطاقة للأسواق العالمية