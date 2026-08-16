الرئيسية/محليات إطلاق وثيقة التأمين للأماكن المكتظة والأنشطة عالية الخطورةلتغطية المسؤولية المدنية للمنشآت تجاه الأضرار 16 أغسطس 2026 18:49آخر تحديث : 16 أغسطس 2026 19:15هيئة التأمينأأالرياض:أخبار 24المنشاتالمديرية العامة للدفاع المدنيهيئة التأمينالتامين الالزاميالتعليقاتأأخبار ذات صلةبحث حلول الأمن المائي العالمي بالرياض بمشاركة 100 دولةجبال جازان.. من ذاكرة التعمير إلى آفاق الاستثمار"فهد الأمنية" تستقبل المتقدمين لبكالوريوس العلوم الأمنية الـ7024 ألف قرار بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود