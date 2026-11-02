الرئيسية/محلياتإطلاق 5 برامج في القطاعين المالي والتأمين لتأهيل الكفاءات الوطنيةتشمل الأمن السيبراني ومصرفية الشركات والأسواق المالية2 نوفمبر 2026 16:52آخر تحديث : 2 نوفمبر 2026 16:52موظف سعودى فى أحد البنوك أأالرياض:أخبار 24سوق العملبرنامج تطوير القطاع الماليالبنوكوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الموارد" تدعو المنشآت للإفصاح عن بيانات التدريب قبل 31 يناير5 برامج جامعية لتأهيل الكفاءات في الصناعات الإبداعيةخاصمنظومة مركزية للمناهج ترتبط بـ"نور" و"مدرستي" و"فارس"تقليد رئيس الأركان اليوناني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة