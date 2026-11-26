الرئيسية/محلياتإعادة انتخاب المملكة لعضوية "تنفيذي حظر الأسلحة الكيميائية"حتى 2029 وذلك للمرة السادسة عشرة على التوالي26 نوفمبر 2026 20:12آخر تحديث : 26 نوفمبر 2026 20:12إعادة انتخاب المملكة لعضوية "تنفيذي حظر الأسلحة الكيميائية"أأالرياض:أخبار 24منظمة حظر الاسلحة الكيمياويةوزارة الخارجيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالطاقة: وفاة عامل وإصابة آخرين إثر اعتداء بمقذوف على مصفاة جازانمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الأقل بنسبة الشكاوى خلال أكتوبر"الموارد البشرية" تؤكد متابعة صرف أجور المستفيدين من دعم "ساند" أمانة تبوك تطلق 5 عقود نظافة بأكثر من 380 مليوناً