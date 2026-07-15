الرئيسية/محلياتإعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي 6 أغسطسالاختبار يقيس جملة من القدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد15 يوليو 2026 14:37آخر تحديث : 15 يوليو 2026 14:37مبنى هيئة تقويم التعليم والتدريبأأالرياض:أخبار 24هيئة تقويم التعليم والتدريبهيئة تقويم التعليماختبارات قياساختبار القدراتالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصرصد ممارسات مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاعتماد الاستراتيجية الخمسية لصندوق الشهداء والمصابين حتى 2030خاصتوجيهات جديدة لضبط الحملات الإعلامية لجمع التبرعاتضوابط جديدة لتمديد عقود الاستثمار البلدية المبكر