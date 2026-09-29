الرئيسية/محلياتإعلان نتائج الأهلية لبرنامج التوازن العقاري غدًا استقبلت الهيئة الطلبات من 16 أغسطس حتى 15 سبتمبر 202629 سبتمبر 2026 16:15آخر تحديث : 29 سبتمبر 2026 16:15الهيئة الملكية لمدينة الرياضأأالرياض:أخبار 24برنامج التوازن العقاريالهيئة الملكية لمدينة الرياضالعقاراتالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصربط إشارات المرور بسيارات الإسعاف لتسريع الوصول للحالات الحرجةتطوير 667 كم من ممرات المشاة و44 حديقة خلال النصف الأولضبط عمالة مخالفة تُدرب هاربين على إدارة المتاجر الإلكترونيةبدء التسجيل العيني لـ11.7 ألف قطعة عقارية في ثلاث مناطق 11 أكتوبر