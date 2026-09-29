الرئيسية/محلياتبدء إعلان نتائج الأهلية للسنة الثانية من برنامج التوازن العقاريإتاحة الاعتراضات إلكترونيًا لمدة 30 يومًا بدءًا من 1 أكتوبر30 سبتمبر 2026 01:20آخر تحديث : 30 سبتمبر 2026 15:21العقار في مدينة الرياضأأالرياض:أخبار 24برنامج التوازن العقاريالهيئة الملكية لمدينة الرياضالعقارولي العهد الأمير محمد بن سلمانالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةتمديد خدمة الأمير تركي بن طلال أميرًا لعسير 4 سنواتولي العهد يُلقي اليوم الخطاب الملكي السنوي لمجلس الشورىتوجيهات بتوظيف التقنية الحديثة في جامعة الملك سعودحافلات المدينة تعزز شبكتها بـ16 مسارًا و476 محطة