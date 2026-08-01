الرئيسية/محلياتإعلان نتائج القبول المبدئي لدورة الضباط الجامعيين بـ"فهد الأمنية"دعوة المتقدمين للاستعلام عن نتائج القبول عبر منصة "أبشر توظيف"1 أغسطس 2026 15:38آخر تحديث : 1 أغسطس 2026 15:38مشاركة كلية الملك فهد الأمنية في حفل قوات أمن الحج 1444هـ. أأالرياض:أخبار 24كلية الملك فهد الامنيةوزارة الداخليةالتعليقاتأأخبار ذات صلةفسح وتصنيف 45 محتوى سينمائيًا في أسبوعفتح باب القبول بالكليات العسكرية للخريجين الجامعيين الأحدالقتل تعزيرًا لـ3 وافدين هرّبوا الحشيش إلى المملكةضبط أكثر من 14 ألف مخالف وترحيل 12.6 ألف في أسبوع