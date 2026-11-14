الرئيسية/محلياتإعلان نتائج القبول النهائي بدورة الضباط الجامعيين الـ56الداخلية تدعو المرشحين إلى الاستعلام عبر "أبشر – توظيف"14 نوفمبر 2026 18:54لقطات من حفلات خريجي الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنيةأأالرياض:أخبار 24نتائجالقبول والتسجيلكلية الملك فهد الامنيةوزارة الداخليةالداخليةالعسكريةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الشؤون الإسلامية" تبرم عقودًا لصيانة المساجد بـ 48 مليون ريال أمطار ورياح هابطة على معظم المناطق حتى الخميسفسح 45 محتوى سينمائياً و8 أعمال من المسلسلات خلال أسبوعأول معرض للكتاب في ينبع الصناعية بمشاركة أكثر من 40 دار نشر