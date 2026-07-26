الرئيسية/محلياتإغلاق 3 محطات لتعبئة المياه وضبط 490 مخالفة في الرياضجرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة26 يوليو 2026 18:54آخر تحديث : 26 يوليو 2026 18:54مراقب بالهيئة السعودية للمياهأأالرياض:أخبار 24المياهمنطقة الرياضالهيئة العامة للنقلالهيئة السعودية للمياهالتعليقاتأأخبار ذات صلةتدشين خدمة بطاقة "مسلم جديد" على "توكلنا"استمرار الحالة المطرية على 4 مناطق حتى نهاية الأسبوعفتح التسجيل بالدفعة 38 للضباط الجامعيين بكلية الملك خالد "الأكاديمية اللوجستية" تبدأ استقبال طلبات التدريب المبتدئ بالتوظيف