الرئيسية/محلياتإغلاق 4 منشآت وتسجيل 71 مخالفة في القصيممصادرة 9 كيلوجرامات من المواد المخالفة30 أكتوبر 2026 00:28آخر تحديث : 30 أكتوبر 2026 00:28 858 زيارة ميدانية لبلدية رياض الخبراءأأبريدة :أخبار 24البلديةرياض الخبراءالقصيمالمخالفاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةإصابة مواطن وأضرار مادية إثر سقوط شظايا صاروخين باليستيين بالرياضبرنامج التحول الوطني يتصدر الارتباط الوظيفي للمرة الثالثةاعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياضالمرور: ضبط 2011 مركبة مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقة