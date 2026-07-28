الرئيسية/محلياتإغلاق 52 موقعًا مخالفًا في 3 أحياء بالرياض بمشاركة عدد من الجهات الأمنية والحكومية 28 يوليو 2026 19:05آخر تحديث : 28 يوليو 2026 19:05جولات رقابية ميدانية بمشاركة الجهات الأمنيةأأالرياض:أخبار 24مخالفات الأسواقامانة منطقة الرياضمخالفات تجاريةاغلاق منشات مخالفةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الوزراء": نقل التوثيق العقاري إلى هيئة العقار خلال 6 أشهررياح نشطة ومثيرة للأتربة تؤثر في عدة مناطق بدءًا من الغد"البيئة" تشدد جولات الرقابة بمهرجانات الإبل وتتوعد المخالفينخاصجهاز يدرّب سائقي الإسعاف على القيادة الآمنة وتجنب المخاطر