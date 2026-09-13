الرئيسية/محلياتإلزام الجمعيات الأهلية بتوثيق حسابات التبرعات البنكيةيجب أن تكون أسماء المفوضين مطابقة مع البيانات المسجلة بالبنوك13 سبتمبر 2026 15:24آخر تحديث : 13 سبتمبر 2026 15:30المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أأالرياض:سليمان العنزيالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيالحسابات البنكيةالجمعيات الاهليةالتعليقاتأأخبار ذات صلة أمانة الشرقية تنجز تطوير كورنيش الخبر الجنوبيقبول أكثر من 95 ألف متدرب ومتدربة بالتدريب التقني للفصل الأولبدء الدراسة في "جامعة الرياض للفنون"القتل قصاصا لوافد طعن آخر بآلة حادة عدة مرات حتى الموت