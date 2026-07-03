الرئيسية/محلياتإلزام الجهات الحكومية بشراء سيارات الإسعاف من "نوبكو"على ألا يترتب على ذلك تكاليف إضافية على خزينة الدولة3 يوليو 2026 15:30آخر تحديث : 3 يوليو 2026 15:31حصر شراء سيارات الإسعاف وتجهيزاتها من شركة "نوبكو"أأالرياض:"أخبار 24"سيارات الاسعافوزير الماليةمجلس الوزراءنوبكوالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الترفيه": نظام الأنشطة الترفيهية يدعم نمو القطاع ويرفع جودة الخدمات"الأرصاد" يطلق عضوية «هاوي» لتمكين المهتمين بالطقس والمناخ وتعزيز الشراكة المجتمعيةأكاديمية طويق تطلق التسجيل في معسكراتها الاحترافيةضوابط رقمنة وإدارة وأرشفة التراث الوطني