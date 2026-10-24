الرئيسية/محلياتإنجاز سعودي بتسجيل أول خبراء عرب في "الإدارة المستدامة للأراضي" تسجيل عشرة متخصصين سعوديين كأول مراجعين معتمدين باللغة العربية24 أكتوبر 2026 19:37آخر تحديث : 24 أكتوبر 2026 19:37قيادات شابة كأول خبراء باللغة العربية في قاعدة البيانات العالميةأأالرياض:أخبار 24العربيةالاستدامةالرياضالمملكة العربية السعوديةالبيئةالتعليقاتأأخبار ذات صلة الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخين باليستيينرحلة إنتاج زيت الزيتون في معاصر الجوفضبط 14 ألف وافد مخالف وترحيل 8 آلاف خلال أسبوع"الأرصاد": ضباب كثيف متوقع على المنطقة الشرقية