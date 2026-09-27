الرئيسية/محلياتإنجاز 200 ألف متر من شبكات تصريف الأمطار خلال 6 أشهر115 ألف متر من الشبكات الرئيسة و85 ألفًا من الفرعية لتعزيز جاهزية المدن27 سبتمبر 2026 14:01آخر تحديث : 27 سبتمبر 2026 14:01مشاريع تصريف مياه الأمطارأأالرياض:أخبار 24البنية التحتيةالامطارمشاريع تصريف مياه الامطار و السيولوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء التسجيل العيني لـ59 ألف قطعة عقارية في 4 مناطقاستمرار الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الجمعةخاصعربة غولف "إسعافية" تسرّع الاستجابة في المواقع المزدحمةخاصتحرك عاجل لحصر أعداد الشاحنات المتوقفة عن العمل