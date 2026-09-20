الرئيسية/محلياتإنشاء 5 جسور ونفق على الدائري الجنوبي الثاني بالرياضعند تقاطعه مع طريق الإمام مسلم... بطول 838 م للجسور و65 م للنفق20 سبتمبر 2026 11:35آخر تحديث : 20 سبتمبر 2026 11:35مخطط للدائري الجنوبي الثاني بالرياضأأالرياض:أخبار 24الهيئة الملكية لمدينة الرياضالطرق السريعةالجسورالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء التسجيل العيني لـ30.6 ألف عقار في 5 مناطقوزير التعليم يزور جامعة القصيم ويشيد بمنصة "كيو سبارك" أمطار على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكةإطلاق مشاريع واتفاقيات تعليمية بقيمة 618 مليونًا