الرئيسية/محلياتإيداع أكثر من مليار ريال لمستفيدي "سكني" عن أكتوبر10.8 مليارات إجمالي الدعم السكني المودع منذ يناير 202625 أكتوبر 2026 13:29آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026 13:29إحدى فعاليات صندوق التنمية العقاريةأأالرياض:أخبار 24الدعم السكنيصندوق التنمية العقاريةالصندوق العقاريبرنامج الدعم السكنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالبواردي: لا صفقات سلاح دون محتوى محليبدء التسجيل العيني لـ28.5 ألف قطعة عقارية بمنطقة الرياضالقصاص من مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في عسيرتطوير وتداول 7 ملايين م2 من الأراضي البيضاء في تبوك وحائل وجازان