الرئيسية/محلياتإيداع أكثر من مليار ريال لمستفيدي "سكني" في نوفمبرأسهم "العقاري" في رفع نسبة التملك إلى 66.24% وتمكين 1.8 مليون أسرة24 نوفمبر 2026 12:38آخر تحديث : 24 نوفمبر 2026 13:26إحدى فعاليات صندوق التنمية العقارية أأالرياض:أخبار 24برنامج سكنيالدعم السكنيصندوق التنمية العقاريةالصندوق العقاريالتعليقاتأأخبار ذات صلةتنفيذ حكم القتل تعزيراً بـ3 مهربين للهيروين بمنطقة مكة"التأمينات" تبدأ إجراءات صرف تعويض "ساند" للمنشآت المستحقةالجدعان: استقرار الوظائف واستدامة الأعمال ركيزتان أساسيتان لاقتصاد متينأمر ملكي بدعم أجور السعوديين بالمنشآت المستحقة عبر "ساند" لـ3 أشهر