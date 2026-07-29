الرئيسية/محلياتإيداع معاشات الضمان الاجتماعي بحسابات المستفيدين غدًاضمن الجدول الزمني المعتمد لصرف المعاشات29 يوليو 2026 14:54آخر تحديث : 29 يوليو 2026 14:54معاشات الضمان الاجتماعيأأالرياض:أخبار 24التامينات الاجتماعيةالتاميناتالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةجدة تستضيف أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 بمشاركة 19 دولةبدء التسجيل العيني لـ167 ألف قطعة عقارية في 5 مناطقمذكرة تفاهم لتعزيز التنمية السياحية بمكة المكرمة"حنا معك".. حملة للتأمينات الاجتماعية لتعزيز الوعي بالحقوق