الرئيسية/محلياتإيقاف "أسيج" عن إصدار وثائق التأمين الشامل على المركباتقرار الإيقاف لا يشمل تجديد وثائق التأمين الشامل القائمة24 سبتمبر 2026 19:09آخر تحديث : 24 سبتمبر 2026 19:09هيئة التأمينأأالرياض:أخبار 24التامينهيئة التأمينالتامين على السياراتالمركباتشركة آسيجالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الشميسي".. سبعة عقود من حكاية الطبابةاليوم الوطنيرحلات الملك عبدالعزيز البرية والبحرية.. حكايات من دروب التوحيداليوم الوطنيمجلس الملك عبدالعزيز.. برلمان مفتوح يُدير الدولةاليوم الوطنيرحلة واحدة.. بدأت منها حكاية "السعودية"