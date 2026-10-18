الرئيسية/محلياتإيقاف زراعة الأعلاف "المعمّرة" والتحول إلى "الموسمية" بعد شهرفي مناطق الرف الرسوبي بالجوف والرياض وحائل والشرقية والقصيم وتبوك18 أكتوبر 2026 15:13آخر تحديث : 18 أكتوبر 2026 15:35تجميع الأعلاف ونقلهاأأالرياض:أخبار 24الاعلافوزارة البيئة والمياه والزراعةزراعة الاعلاف الخضراءالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقتل تعزيرًا لمواطنة أودت بأمها وشرعت في إنهاء حياة أختهابدء التسجيل العيني لأكثر من 84 ألف عقار في 4 مناطقالصمعاني: قواعد المكاتب الفنية تعزز النضج وتدعم جودة القضاء"الصحة" تضبط مخالفًا أعدّ الطعام داخل غرفة مريض بالمستشفى