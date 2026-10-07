الرئيسية/محليات إيقاف 8 جهات لمخالفة اشتراطات إسكان المعتمرين الحج والعمرة: المخالفات تتضمن إسكان معتمرين في مرافق غير مرخصة7 أكتوبر 2026 12:52آخر تحديث : 7 أكتوبر 2026 15:12احد منسوبي وزارة الحج والعمرة خلال جولات الرقابةأأمكة المكرمة:أخبار 24سكن المعتمرينوزارة الحج والعمرةخدمة ضيوف الرحمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصالعاصمي: زيادة ملحوظة في وعي المجتمع بأهمية التواصل الحضاريإتاحة الابتعاث لدراسة الذكاء الاصطناعي في أفضل 50 جامعة عالميًامفتي المملكة: تبرع ولي العهد بالدم قدوة في البذل والإحسانرياح بسرعة 130 كلم/س تصاحب أمطار جازان