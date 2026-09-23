الرئيسية/محلياتابتكار بلدي 2026.. منصة لصناعة حلول رقمية جديدةتطوير حلول تقنية تعزز جودة الخدمات البلدية24 سبتمبر 2026 01:58آخر تحديث : 24 سبتمبر 2026 01:58هاكاثون الابتكار البلدي 2026أأمكة المكرمة:أخبار 24امانة المنطقة الشرقيةالتقنيةامانة العاصمة المقدسةالذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلة1545 مبتعثًا يعززون حضور المملكة العلمي بأمريكا وكنداوزير الداخلية: التطور بالباحة يجسد ما تحظى به من عناية"مكتبة وساحات المفتوحة".. أبرز مرافق جامع الملك عبدالعزيز بالرياضالأمير عبدالله بن بندر يفتتح مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالقصيم