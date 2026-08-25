الرئيسية/محلياتاتفاقية دولية لدعم المشاركة في إكسبو 2030 الرياضعلى هامش زيارة ولي العهد إلى فرنسا25 أغسطس 2026 18:07آخر تحديث : 25 أغسطس 2026 18:551 / 3وزير الخارجية ورئيس المكتب الدولي للمعارضأأالرياض:أخبار 24وزير الخارجيةتوقيع اتفاقيةتنظيم المعارضمعرض اكسبوالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الحقيل": توثيق التصرفات العقارية يحفز زيادة المعروض العقاري توقعات الخريف.. ارتفاع متوسط للحرارة وأمطار حتى نوفمبرالجلاجل: السياسة الوطنية للإسعاف تهدف لرفع الجاهزية وحماية الأرواح"فنون العمارة والتصميم" تطلق منصة التعلم والتطوير المهني