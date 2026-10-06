الرئيسية/محلياتاختتام الاجتماعات التحضيرية لموسم الحج مع 78 دولةمناقشة خطط التشغيل والتعاقدات والسكن والنقل والإعاشة والتفويج6 أكتوبر 2026 11:41آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 11:57شعار وزارة الحج والعمرة يظهر الكعبة وقبة خضراء.أأمكة المكرمة:أخبار 24الحجشركات الحج والعمرةوزارة الحج والعمرةالتعليقاتأأخبار ذات صلةنشاط موسمي للفيروسات التنفسية.. وارتفاع 30% في حالات العناية المركزةتعرض مطاري جازان ونجران لاعتداءين ووقوع 3 إصابات"الأرصاد": أمطار مستمرة متوقعة على 8 مناطق حملة وطنية تلهم الأجيال الجديدة لاستكشاف الفضاء