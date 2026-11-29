الرئيسية/محلياتاختتام مسابقة "سيف" وتكريم الفائزين بجوائز الابتكار الكبرىوزير الداخلية: المملكة جعلت الابتكار والإبداع والريادة ركائز للتطوير29 نوفمبر 2026 14:18آخر تحديث : 29 نوفمبر 2026 14:18شعار معرض ومسابقة سيفأأالرياض:أخبار 24وزارة الداخليةالابتكاراتوزارة الاتصالات وتقنية المعلوماتوزير الداخليةأكاديمية طويقالتعليقاتأأخبار ذات صلة«جود الإسكان» تتيح إخراج الزكاة إلكترونيًا لتسكين الأسر المستحقة تمكين 90% من مستفيدي الرعاية الاجتماعية و78 ألف ضمانيمحافظ جدة يستقبل حارس أمن أنقذ طفلاً من الدهستنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كوكايين في منطقة مكة