الرئيسية/محلياتاستئناف أعمال ربط السيل الكبير بطريق الرياض - الطائف المشروع يتضمن إنشاء طريق مزدوج و5 جسور وعبّارات لتصريف السيول9 نوفمبر 2026 18:51آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 18:58إنجاز 72% من مشروع ربط طريق السيل الكبير بطريق الرياض - الطائفأأالرياض:أخبار 24الطرقطريق السيل الكبيرطريق الرياض الطائفالهيئة العامة للطرقالتعليقاتأأخبار ذات صلةالطاقة: استهداف خط أنابيب شرق–غرب في المدينة المنورة إطلاق مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2027مناخ تبوك الخيري: دعم مجاني لـ20 ألف مربي إبل25 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات منذ 2022