الرئيسية/محلياتاستئناف العمل بمحطة الفحص الدوري بحي المروة بجدةلتلبية احتياجات المواطنين ودعم السلامة المرورية6 أغسطس 2026 11:07آخر تحديث : 6 أغسطس 2026 11:07محطة فحص فني للسياراتأأجدة:أخبار 24مرور جدةالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةالفحص الدوري للسياراتمحطات الفحص الدوريالتعليقاتأأخبار ذات صلةوفاة د. راشد بن راجح الشريف مدير جامعة أم القرى الأسبقمن "السروات" إلى قيادة التحالف البحري.. مسيرة اللواء "الشهري"15 مليون م² من الأراضي البيضاء تدخل التطوير والتداول بالقصيموفاة الأديب والمؤرخ محمد صالح البليهشي