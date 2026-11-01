الرئيسية/محلياتاستبعاد عمالة من التأمينات وبلاغات هروب خاطئة تربك أصحاب العملاختفاء عقود عملهم من منصة "قوى"1 نوفمبر 2026 17:30آخر تحديث : 1 نوفمبر 2026 17:51عمال بناء يرتدون سترات أمان وخوذاً تحت سماء زرقاء.أأالرياض:سليمان العنزيالتامينات الاجتماعيةالعمالةمنصة قوىوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدفاع المدني: زوال الخطر عن أبها وخميس مشيطمدير الجوازات المكلّف يتفقّد العمل بمقر تصحيح أوضاع اليمنيينالتحالف: نفذنا عملية نوعية لتحييد مصادر الحوثيين الحيويةالقصاص من 3 جناة ضربوا مواطنًا وقيّدوه حتى الموت