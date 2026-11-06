الرئيسية/محلياتاستثناء يتيح للجهات الحكومية قبول التبرعات من المرتبطين معها بعقوديُشترط أن يكون الغرض من التبرع تقديم خدمات مجتمعية وذات أثر ملموس6 نوفمبر 2026 18:19آخر تحديث : 6 نوفمبر 2026 18:30استثناء يتيح للجهات الحكومية قبول التبرعات من المرتبطين معها بعقودأأالرياض:أخبار 24المتبرعينالجهات الحكوميةالتبرعالتبرعاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةتمديد تشغيل حافلات النقل التعليمي إلى 15 عاماً المملكة والأمم المتحدة تتعاونان لتأهيل الكفاءات الوطنية في مكافحة الفسادتعيين خالد حموي مديرًا عامًا للمركز السعودي لزراعة الأعضاء مؤسسة الرياض الصحية.. كيان لتطوير الخدمات الطبية والسياحة العلاجية