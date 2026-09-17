الرئيسية/محليات"استدامة "يطور إنتاج البُن السعودي بتقنيات الإكثار والبحوثتقنيات زراعية حديثة وشراكات بحثية لتعزيز جودة المحصول الوطني17 سبتمبر 2026 09:50آخر تحديث : 17 سبتمبر 2026 09:50جانب من مشاركة "استدامة"، في ورشة عمل بعنوان "تعزيز إنتاج البُنأأالرياض :أخبار 24الزراعةالبنتطويرالتنمية المستدامةوزارة البيئة والمياه والزراعةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": ضباب متوقع على مكة والمدينة والشرقية5 آلاف منتج يعززون حضور قطاع الصيد والرماية "أمير المدينة": ينبع ستشهد السنوات المقبلة مزيدًا من التطور وزير الإعلام يطلق "مهرجان ليونز الرياض"